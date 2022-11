Spettacolo di Natale al Cenacolo Francescano

Prezzo non disponibile

Un racconto natalizio narrato attraverso la danza e la musica, ambientato nei primi anni del novecento a Kilkenny, una città irlandese medioevale. Appuntamento a domenica 4 dicembre alle 15.30 al Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini 3 a Lecco.

La storia e lo show

I protagonisti sono due giovani, Sinead e Jack, di estrazioni sociali diverse che si trovano, si cercano e vivono con l'entusiasmo della gioventù i sogni di una complicata amicizia, ostacolata dai contrasti sociali.

Primo acerrimo nemico della coppia è Finn O'Brian, padre della ragazza e ricco borghese, che vorrebbe per lei un futuro roseo, che non gli evocasse le sue stesse umili origini.

Uno spettacolo immerso nella musica e danza irlandese che mette in luce le abilità tecniche di esecuzione della Compagnia in grado di alternare i movimenti leggeri a quelli rapidi creando complicate coreografie dai ritmi incalzanti, sostenuti da tutta la potenza delle tradizionali "Heavy Shoes" irlandesi.

Il risultato è la costruzione di veri e propri dialoghi svolti tramite il progressivo "battering" delle scarpe.

Le musiche sono tratte dai grandi musical di danza irlandese Lord of the Dance e Riverdance, intervallate da canzoni, ballate e tunes tradizionali irlandesi suonati dal vivo.

Il primo tempo parte con danze più delicate mentre il secondo atto culmina in una festa di gioia e convivialità con un'esplosione di virtuosismi.

Lo spettacolo e le esibizioni sono accompagnate da quattro popolari musicisti italiani che utilizzano strumenti musicali della tradizione gaelica, mentre un attore della Compagnia teatrale Damatrà racconta, in modo estremamente creativo e interagendo con il pubblico, i diversi passaggi di questa nuova fiaba.

Compagnia Spettacoli dell'Accademia Danze Irlandesi "Gens d'Ys" composta da 10/18 ballerini

Coreografie: Perla Davide

Voce narrante: Andrea Pellizzoni

Luca Rapazzini - violino

Daniele Bicego - flauti, tin wistle e uillean pipes

Lorenzo Testa - Banjo e mandolino

Guido Domingo - voce e chitarra

Video e scenografie di Miricreas

Biglietti e informazioni

Biglietti in vendita online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it oppure in biglietteria mercoledì 30 novembre e sabato 3 dicembre dalle ore 15 alle ore 17.30 oppure domenica 4 dicembre dalle ore 14 fino ad inizio spettacolo. Altre informazioni sul sito del Cenacolo.

Le famiglie che partecipano agli eventi di Piccoli e Grandi Insieme riceveranno un Buono Sconto per questo evento e potranno prenotare i loro biglietti agevolati attraverso il Modulo Contatti P&G