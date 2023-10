L'ultima volta? Presentazione nel cantiere del Teatro della Società per la stagione teatrale 2023/2024 del Comune di Lecco. Cantiere che, alla fine del 2024, dovrebbe lasciare spazio alla rinascita della storica struttura che si affaccia su piazza Garibaldi. Per il momento, però, la stagione continua a essere itinerante e a coinvolgere altre sale cittadine, Palladium su tutte, tra grandi nome e lo spazio giustamente concesso ai rappresentanti locali. In scena, tra gli altri, anche Gabriele Cirilli, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Dolcenera.

“Torna quest'anno la tradizionale rassegna teatrale promossa dall'amministrazione comunale di Lecco che con i suoi spettacoli e la sua musica anima la nostra città. Quest'anno la rassegna segue le linee di sviluppo della futura apertura del Teatro della Società, ovvero la prosa, la musica classica e leggera senza dimenticare gli appuntamenti istituzionali. È così che avremo l'opportunità di scegliere tra spettacoli teatrali pensati per tutti, sia per gli appassionati del teatro classico sia per gli appassionati di quello moderno e sperimentale, con compagnie e artisti di grande rilievo nazionale. Torna a Lecco l'orchestra Verdi con due grandi concerti omaggio, che chiuderanno la rassegna di musica. La rassegna rappresenta un importante appuntamento per il nostro territorio che viene promossa anche grazie alla collaborazione delle realtà territoriali che mettono a disposizione gli spazi: l'auditorium della Camera di Commercio, il Cineteatro Palladium e la Basilica di San Nicolò. Per questo, ringraziamo anche la Provincia di Lecco, con il cui supporto promuoveremo due momenti istituzionali in sala don Ticozzi, per la celebrazione di due ricorrenze: il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo. Infine, un ringraziamento al main sponsor Acinque Energie e a coloro che hanno collaborato a questo progetto che è un tassello chiave nella programmazione culturale della nostra città, con la volontà di promuovere e diffondere la cultura attraverso il linguaggio del teatro e della musica”, spiega Simona Piazza, assessore alla Cultura del Comune di Lecco.

Il sostegno del Palladium

“Siamo ben felici di proseguire nella nostra collaborazione con il Comune di Lecco, ospitando anche quest’anno alcuni eventi teatrali programmati dall’amministrazione comunale - commenta Silvano Tornioli del Palladium -. Sin dall’inizio abbiamo accolto di buon grado l’idea di accogliere spettacoli nella nostra struttura che, oltre al ruolo di cinema di prima visione (fra l’altro svolto come unica sala in città dal 2014 al 2021) apre le sue porte anche ad altri eventi, associazioni, organizzazioni. La sala ha la capienza di 345 posti, è dotata (prima in città) di un impianto di proiezione digitale, nell’ambito delle sue disponibilità si ammoderna e cerca di tenere il passo con il progresso tecnologico del settore. Il tutto esclusivamente grazie al suo gruppo di volontari che da quasi 60 anni gestisce e organizza la sala. Una situazione peraltro non unica, ma ricorrente molto spesso nel territorio, come è testimoniato dalle altre sale della comunità operative esistenti. Un punto di forza certamente, ma anche di potenziale fragilità, laddove il mercato, lo sviluppo tecnologico degli strumenti di comunicazione a volte richiedono investimenti di risorse economiche che il solo autofinanziamento o il ricorso ai bandi non sempre riesce a fornire. Come Palladium, quindi, auspichiamo una sempre maggiore connessione con il pubblico, al fine di sprigionare energie e idee che possano essere offerte alla città per nutrirla di cultura e farla crescere. Affrontiamo con rinnovato entusiasmo anche questa nuova stagione teatrale del Comune di Lecco, un impegno per noi importante e che riteniamo qualificante”.

“Acinque rinnova quest’anno la propria partnership con il Comune di Lecco per la nuova stagione teatrale 2023/24: l’ultima, almeno così ci auguriamo, “orfana” dello spazio che, per eccellenza, rappresenta il cuore pulsante dello spettacolo in città, ovvero il Teatro della Società. Lo fa nella consapevolezza del valore che il teatro riveste, da sempre, nel processo di creazione di una cultura comunitaria realmente condivisa, dove si coniugano razionalità ed emozioni e dove l’attore è chiamato a dar vita ed espressione al testo dell’autore facendosene mediatore verso lo spettatore. L’attenzione alla valorizzazione delle arti dal vivo, che già ci vede impegnati a fianco della Fondazione Comunitaria del Lecchese e a Lario Reti Holding, trova in questa partnership un’ulteriore declinazione concreta a favore della diffusione delle diverse forme di espressione teatrale nella comunità lecchese. In attesa che, con la nuova riapertura del Teatro della Società – progetto da noi sostenuto concretamente – la città di Lecco possa ritrovare il suo naturale baricentro” aggiunge il presidente di Acinque Energia, main sponsor, Giuseppe Borgonovo.