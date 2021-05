Star Wars Day: Caccia nella galassia

Lo Star Wars Day si celebra il 4 maggio (May the Fourth be with You). Anche a Lecco c'è chi lo festeggia ufficialmente: l'appuntamento è sui canali social del Planetario con la diretta in programma venerdì 7 maggio alle ore 21.

Nel cuore della Galassia l'Impero si prepara all'attacco finale. Le fila dei ribelli sono disperse, la comunicazione è controllata dalle spie imperiali. Il grande destino della Via Lattea è nelle mani di un manipolo di coraggiosi combattenti. E sarà il pubblico da casa ad aiutarli.

I personaggi prendono ispirazione dalla saga di Star Wars e sono stati "casualmente" inseriti dai vari episodi senza che sia stata rispettata la loro "reale" cronologia. "Episodio V - Caccia nella galassia" andrà in onda sui canali social del Gruppo astrofili Deep Space-Planetario di Lecco: YouTube e Facebook.

Sempre a tema Guerre Stellari, da segnalare la nuova puntata della serie "Storties", realizzata a Lecco, dal titolo "Stort Wars Episodio I - Una mezza speranza" che sarà online su Youtube (e successivamente sui relativi canali social) dalle 12.30 di martedì 4 maggio.