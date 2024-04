Ritorna lo Star Wars Day al Planetario di Lecco. Dopo la pausa dovuta soprattutto al Covid, riecco anche a Lecco la giornata speciale dedicata all'universo di George Lucas e che ha sempre riscosso notevole successo in tutte le sue edizioni.

Sabato 4 maggio è in tutto il mondo lo Star Wars Day e il titolo dell'evento proposto per quest'anno è 'Il lato oscuro colpisce ancora', con due spettacoli, uno alle 15 e uno alle 16.30 che prevedono un primo momento in cupola dove si vivrà la lotta tra ribelli e Impero, seguito da alcuni esperimenti in sala conferenze per potersi immergere ancora di più in questo mondo. L'iniziativa è consigliata dai 7 anni in su. Sono graditi i costumi a tema Star Wars.

Venerdì 3 maggio la conferenza

Inoltre, idealmente collegato alla fatidica giornata del 4 maggio, venerdì 3, alle ore 21, si svolgerà la conferenza 'Morte Nera, uova e panini. Le lune più bizzarre del Sistema Solare' tenuta da Loris Lazzati: un excursus sui satelliti più strani e affascinanti del nostro sistema Planetario.

Maggio continuerà al Planetario con tantissime iniziative che vanno prenotate dal sito www.deepspace.it, dove si può trovare l'intero programma del mese e tutti i dettagli relativi ai prezzi.