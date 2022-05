Il Gruppo di Ricerca H-Studies, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per la Letteratura Elettro- nica (ELO) e il Pontificio Collegio Gallio, con il supporto dei Partner CFP Padri Somaschi di Como e le Universita? di Jyva?skyla? (Finlandia), Nagoya (Giappone), Federale di San Carlo e Federale di San Caterina (Brasile), il Beit Berl College (Israele), e con il Patrocinio della Scuola del Design del Politecnico di Milano e della Provincia di Como, sono lieti di annunciare l’imminente avvio della quattordicesima edizione della Conferenza Internazionale e Art Festival sulla Letteratura Elettronica, che si terra?, per la prima volta in Italia, nei giorni 30, 31 Maggio e 1 Giugno presso il Pontificio Collegio Gallio, in Via Tolomeo Gallio 1, Como.

La letteratura elettronica o letteratura digitale e? un genere di letteratura che comprende opere create esclusivamente su e per dispositivi digitali, come computer, tablet e telefoni cellulari. Un'opera di letteratura elettronica puo? essere definita come “una costruzione la cui estetica letteraria emerge dal dato computazionale”. Queste opere possono esistere solo nello spazio per cui sono state sviluppate/scritte/programmate, ovvero uno spazio digitale. Non sono digitalizzazioni di opere cartacee: la letteratura elettronica sfrutta e usa tutte le potenzialita? del medium digitale: ci saranno cosi? opere interattive, collaborative, o create da un software, e opere dove parole e lettere si possono muovere, apparire e scomparire automaticamente o grazie a un semplice click del lettore. Questi testi, spesso, non possono essere stampati facilmente, o non possono essere stampati affatto, perche? gli elementi cruciali del testo non possono essere riportati su una versione stampata, se ne perderebbe il senso e l'estetica.

Nel mondo la letteratura elettronica e? una realta? dall’inizio di questo nuovo millennio, venendo sviluppata, studiata, proposta in centri di ricerca e Universita?, in mostre e in ambienti educativi e di apprendimento informale. In Italia e? una stella nascente che non ha ancora trovato il terreno piu? fertile per inserirsi ma sta velocemente crescendo nei molteplici ambiti appena indicati.

La conferenza del 2022, che approda per la prima volta in Italia, e? stata concepita per uscire dal mondo prettamente universitario e per aprirsi al pubblico dei giovani, al territorio in cui si fondono cultura ed esperienza, educazione e tradizione. Per questo si e? riusciti a inserirla nel contesto della scuola piu? antica d’Europa e a rendere il suo percorso vicino ai ragazzi.

Delle oltre 460 persone che hanno presentato le loro proposte, ne sono state selezionate 220 provenienti da 42 nazioni diverse, le quali saranno presentate in panel di discussione, workshop, sessioni di conferenza, poster o nella formula della mostra di opere e performance di alcuni artisti. A queste si aggiungeranno i keynote di relatori di chiara fama internazionale (Roberto e Gualtiero Carraro dei Carraro Lab, citati anche da Steve Jobs nella presentazione dell’Ipad 2 per la loro innovazione di processo e prodotto; Daniela Calisi, scrittrice e pioniera della letteratura elettronica in Italia; Rahul Gairola, esperto indo-australiano di pedagogia delle Digital Humanities).

La conferenza si sviluppera? sia in presenza, nel rispetto delle normative vigenti a tutela dell’infezione da Covid, sia online, con sessioni straordinarie e dibattiti aperti.

Per la prima volta la conferenza si presentera? anche sotto forma di azione “distribuita” tra piu? nazioni, per cui avremo come partner le Universita? e centri di ricerca della Finlandia, di Israele, del Brasile e del Giappone che daranno luogo a incontri, workshop, scambi, talk e dibattiti collegati alla main venue di Como.