Nuovo incontro il 5 aprile alle ore 20.45 a Mandello, nell'Aula Magna dell'Istituto A. Volta, per le famiglie con figli di tutte le età e per insegnanti e educatori di ogni ordine di scuola, organizzato dall'Associazione Fuoriclasse, dal titolo "L'uragano delle emozioni". Protagonista della serata sarà Stefano Rossi, noto psicopedagogista, tra i massimi esperti in Italia di educazione emotiva e cooperativa, autore di diverse pubblicazioni per la scuola con la casa editrice Pearson e del metodo didattico che prende il suo nome, fondato sulla collaborazione e cooperazione tra pari, l'educazione civica, emotiva, digitale ed ecologica e sullo sviluppo dell'empatia e la gestione delle emozioni.

Tra i suoi ultimi libri Mio figlio è un casino, edito da Feltrinelli, in cui l'autore mostra come sia possibile, sia a casa sia a scuola, gestire le tempeste emotive di bambini e ragazzi anche attraverso la conoscenza di come funziona il cervello emotivo, per poi attuare piccole strategie per aiutarli a coltivare preziose life skill quali l'autostima, la resilienza, il coraggio e la speranza.

Un'occasione importante offerta alle famiglie e a chi si occupa di educazione, inserita all'interno del progetto "Nuove rotte. Strumenti educativi per ripartire dopo la tempesta", finanziato grazie al Fondo Aiutiamoci-Contrasto alle povertà di Fondazione Comunitaria del Lecchese, che vede un'ampia rete di partner, tra cui i Comuni di Mandello e Abbadia, l'Ambito territoriale di Bellano e la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Esino Lario e Riviera, le Parrocchie di Mandello, Abbadia e Bellano, il Punto Giovani di Mandello, Sestaclasse, Gruppo asilo di Esino Lario, Nordik Sky, Polisportiva Mandello, Canottieri Moto Guzzi, Compiti-Point Allenamento, Sineresi cooperativa sociale e Consorzio Consolida.

L'ingresso è libero e gratuito e sarà anche possibile acquistare l'ultimo libro grazie alla collaborazione con la libreria Aquilario di Mandello.