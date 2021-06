"Sono stato anch'io", la storia di Piero Nava a teatro

Sarà il cortile di palazzo Belgiojoso in corso Matteotti a Lecco a ospitare la prima dello spettacolo teatrale "Sono Stato anch'io", tratto dal libro "Io sono nessuno" che racconta la storia di Piero Nava ed è stato scritto a sei mani dai giornalisti lecchesi Lorenzo Bonini, Stefano Scaccacabarozzi e Paolo Valsecchi.

La rappresentazione - una coproduzione firmata Lo Stato Dell'Arte-Leggermente Confcommercio Lecco - è prevista per sabato 19 giugno alle ore 21. L'ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi (fino a esaurimento dei posti) sul sito www.leggermente.com.

Come annunciato lo scorso 9 maggio presso la pizzeria Fiore di Lecco, in occasione della commemorazione del giudice Rosario Livatino nel giorno della sua beatificazione, dal libro curato da Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi è stato infatti realizzato uno spettacolo per la regia di Alberto Bonacina con musiche di Sara Velardo (direzione tecnica Matteo Binda; fonico Luca Zugnoni; aiuto regia e coordinamento alla produzione Roberto Corti; foto Giada Canu).

Dopo la prima a Lecco verrà riproposto da settembre nelle scuole con l'obiettivo di realizzare un percorso ispirato ai temi della responsabilità e della legalità partendo proprio dalla storia della scelta coraggiosa di Piero Nava, che con la sua testimonianza ha permesso di individuare e condannare gli assassini del giudice Livatino.

L'evento del 19 giugno è organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con Cartiera dell'Adda, Lo Stato dell'Arte, Comune di Lecco e Simul. Come detto la prenotazione è obbligatoria: chi si registra riceverà una conferma via email. È prevista la possibilità che ci sia un secondo spettacolo, la stessa sera con inizio alle ore 22.15, nel caso in cui le prenotazioni delle ore 21 superassero i posti a disposizione.

