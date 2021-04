"Andrà (quasi) tutto bene". Si intitola così l'ultimo episodio delle storties© che sarà trasmesso in premiere sull'omonimo canale You Tube nella serata di sabato 3 aprile 2021.

Storties è un progetto tutto lecchese - che miscela elementi di fotoromanzo, fumetto e cartone animato riletti in chiave moderna - varato nel 2019 dal giornalista lecchese Stefano Bolotta con un gruppo di amici, e verte sulle avventure di Pierfischio, personaggio attraverso il quale raccontare spaccati di vita quotidiana, attualità, drammi di ogni giorno ai quali l'unica via per sopravvivere è un ingenuo candore, la cinica ironia che si fa antidoto e resilienza.

L'episodio in onda da venerdì 3 aprile 2021 è ambientato in un drive trough, dove Pierfischio si reca per effettuare un tampone. Cosa accadrà al simpatico personaggio che si nasconde in ognuno di noi? Lo scopriremo dalle ore 21 del 3 aprile.

Il precedente episodio