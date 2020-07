Hop Hop Street Food a Barzio

Torna il cibo di strada da tutto il mondo in Valsassina grazie a Hop Hop Street Food: l'appuntamento è a Barzio in Via Provinciale 15, lungo la SP64 nel parcheggio P3, nei giorni di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto.

Oltre al cibo, dolce e salato, gli avventori potranno trovare un'ampia selezione di birre artigianali. L'entrata è libera con posti a sedere anche in caso di maltempo.