Pizzoccheri o risotto? Sida all'ultimo piatto tra Valtellina e Brianza

Si intitola "Festival Valtellina vs Brianza: sa fem, mangem?" l'evento di tre giorni dedicata allo street food al centro sportivo di Bulciago.

Tipico Eventi, in collaborazione con Mastersciatt, arriva per la prima volta a Bulciago con il nuovissimo format Valtellina vs Brianza, l'evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all'ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei sapori più autentici. Il centro sportivo di via don Guanella verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre giornate all'insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti.

Saranno presenti i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati; una selezione di ottime birre e vini;

una comoda area tavoli; area bimbi con scivolo gonfiabile e jumping.

L'evento è organizzato in collaborazione con 'Mastersciatt Valtellina Food on the road', azienda 100% valtellinese che offre piatti realizzati con prodotti di origine valtellinese, acquistati rigorosamente a km 0. Gusto, qualità e origine garantiti.

Il programma dell'evento

Sabato 20 aprile da non perdere musica dal vivo con la band Punto It che riproporrà i migliori successi della storia della musica italiana dalle ore 21.30.

Ingresso gratuito tutti i giorni. L'orario sarà venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.30. Info: tipicoeventi@gmail.com, Matteo 392 8582486.