Tre giorni di street food sul lungoadda di Calolzio con specialità regionali ed europee

Paella, gnocco fritto, focacce liguri, dolci siciliani, pietanze greche, wurstel, hamburgher, polenta taragna, birra artigianale e altro ancora. Ce ne sarà per tutti i gusti allo "Street Food on tour" di Calolziocorte che torna per il secondo anno consecutivo in zona Lavello con 18 truck. La manifestazione gastronomica si terrà questo fine settimana, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. L'inaugurazione avrà luogo venerdì a mezzogiorno, e il pubblico potrà visitare gli stand e degustare i piatti preperati sul posto dalle 10 di mattina fino a mezzanotte. Stesso orario sabato (10/24), mentre domenica si chiuderà alle 22.

Lo "Street Food Calolziocorte" è promosso da Confesercenti Bergamo in accordo con l'assessorato agli eventi e associazioni del Comune di Calolzio guidato da Cristina Valsecchi. Protagonisti saranno gli ambulanti con le loro creazioni gastronomiche. L'ingresso è libero, i visitatori - attesi da tutto il territorio - potranno acquistare i prodotti e consumarli anche in loco visto che sul lungoadda saranno sistemati tavoli e spazi per le degustazioni. Il tutto all'insegna della qualità e perchè no, della quantità.

L'assessore Cristina Valsecchi: «Prodotti per tutti i gusti. Massima attenzione alla qualità e ai protocolli di sicurezza»

Una particolare attenzione verrà riservata alla sicurezza anti covid, con i dovuti distanziamenti. «Ancora una volta vogliamo portare le eccellenze del cibo di strada in una location suggestiva come quella del Lavello - spiega Cristina Valsecchi - Ci saranno piatti tipici di diverse regioni italiane e di vari Paesi d'Europa per un totale di 18 ristostand con prodotti di qualità. Ringrazio chi ha lavorato e collaborato con noi all'organizzazione. Non sono mancate alcune difficoltà legate all'emergenza, ma tenevamo molto a questa manifestazione visto anche il successo dello scorso anno. Abbiamo quindi preparato lo Street Food con la dovuta attenzione ai protocolli di sicurezza, ai distanziamenti e alle precauzioni. Avremo gli ingressi su entrambi i lati. È un piacere proseguire la collaborazione con Confesercenti Bergamo - aggiunge Cristina Valsecchi - e siamo certi che anahce quest'anno saranno tre giorni di festa e partecipazione, in una splendida location come quella del Lavello, e in completa sicurezza».

Dall'hamburgher di canguro alla focaccia ligure e tanto altro

Tra le specialità in menù - oltre a quelle citate all'inizio - ci saranno anche formaggi, salumi, frittura di pesce, taralli pugliesi, arancini siciliani, cannolo ungherese, le crepes olandesi, per arrivare perfino all'hamburgher di canguro. Un tour d'Italia e di mezza europa all'insegna della buon gusto.

Tre giorni di mercato europeo a Calolzio: le immagini della passata edizione

Soddisfazione per aver messo a punto l'evento anche da parte di Giulio Zambelli, presidente Promozioni Confesercenti Bergamo. «Ritorniamo sul lungolago di Calolzio con una manifestazione attesa da tutti per l'ampia offerta gastronomica, il livello algto della qualità dei prodotti e la bellissima e suggestiva location - dichiara Zambelli - Ringraziamo il Comune di Calolzio per la continua a proficua collaborazione. L'obiettivo di tutti è la buon riuscita di un evento curato in tutti i dettagli con una particolare attenzione al rispetto delle linee guida sul distanziamento fisico».