Dal 31 maggio al 2 giugno, Piazza Garibaldi e il Lungolario Polti a Colico ospiteranno la nona edizione dello Street Food Festival, evento organizzato da Promozioni Confesercenti Bergamo

Buongustai di ogni età potranno dedicarsi alla loro passione con orario continuato dalle 10 a mezzanotte, scoprendo piatti della tradizione italiana, specialità spagnole e messicane, pita greca, picanha brasiliana, oltre ai classici würstel e salumi, realizzando un viaggio culinario diverso ad ogni pasto. Birre artigianali e dolci tipici delle varie regioni d’Europa accompagneranno le degustazioni.

Tra le novità di questa edizione uno stand che proporrà pizzoccheri e sciatt valtellinesi e uno dedicato ai dolcissimi waffle al cioccolato. Dagli Stati Uniti arriveranno, per la prima volta, uno stand con dolciumi e bibite americane e uno street fooder che propone hot dogs, corn dogs e ribs bbq. Altra novità riguarda l’area mercato, con un espositore in arrivo dalla Provenza per far conoscere i saponi tipici del Sud della Francia.

Lo Street Food Festival si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno a Colico in Piazza Garibaldi e via Lungolario Polti, con orario continuato dalle 10.00 alle 24.00.

Cesare Rossi, vicedirettore di Confesercenti Bergamo, spiega: “Per Confesercenti è sempre un piacere e un onore organizzare lo Street Food Festival nella bellissima Colico. Un grazie sincero al Comune di Colico e a VisitColico per la fattiva collaborazione e un grazie ai nostri professionali operatori per la fiducia che ogni anno ci riservano. Riceviamo periodicamente la richiesta di nuove iscrizioni a questo nostro evento, soprattutto da giovani imprenditori, ed è un segnale inequivocabile del successo e della risonanza che la manifestazione riscuote e ovviamente anche della sapiente accoglienza che il territorio riserva alle nostre attività e a tutti i turisti che ci verranno a trovare. Non ci resta che sperare nel bel tempo, accendere i fornelli e prepararsi a tre giorni di festa, buon cibo e allegria!”.

“Siamo felici di organizzare nel nostro territorio questo evento enogastronomico, sempre atteso con entusiasmo da colichesi e turisti - dichiara Tullio Cristini, presidente della Pro Loco Colico - Lo Street Food Festival, giunto alla nona edizione, è un appuntamento che è diventato ormai una consuetudine e che apre la ricca stagione estiva degli eventi di Colico. Ringraziamo Confesercenti Bergamo e l’Amministrazione Comunale per aver collaborato nell’organizzazione e invitiamo tutti a iscriversi alla Newsletter sul sito www.visitcolico.it per rimanere sempre aggiornati sugli eventi in programma e sulle prossime novità dell’estate 2024”.