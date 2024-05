Dal 31 maggio al 2 giugno Tipico Eventi torna sul magico lungolago di Lecco con il gustosissimo Street Food Festival! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa. Lungolario Isonzo verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef nazionali ed internazionali, con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento!

Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Inoltre nella serata di venerdì suoneranno i CONTROCORRENTE, cover rock band che ripercorre la storia del rock nazionale ed internazionale. Nella serata di sabato si esibiranno invece gli AREAVASCO, tribute band di Vasco Rossi. Entrambi i concerti cominceranno intorno alle ore 21.30

Vi ricordiamo inoltre che sabato alle ore 14.30 ci sarà la partenza della ResegUp, la famosa gara dal centro della città alla vetta del Resegone e ritorno.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione!

