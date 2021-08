Hop Hop Street Food a Lecco

Prezzo non disponibile

A Lecco, sul lungolago, il 13-14 agosto è all'insegna del cibo di strada con Hop Hop Street Food.

“Ogni nostro evento è pensato per permettere di gustare le migliori specialità di cibo di strada da tutto il mondo nel modo migliore sotto casa dei clienti”.

Oltre al cibo, dolce e salato, sarà possibile trovare un'ampia selezione di birre artigianali e “un'atmosfera unica”.

Orario d'inizio 10.30 del mattino, orario di fine 23.00.

Entrata libera.

Anche in caso di maltempo.

Posti a sedere al coperto.

Non serve il green pass in quanto evento all'aperto.

