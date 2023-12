Street food natalizio, libri e mercatini nel weekend a Barzanò

Sarà un weekend ricco di iniziative quello che animerà il comune di Barzanò. Un paese reso più "ricco" dall'affissione in paese dei cartelli di auguri realizzati dalle associazioni.

Il programma del weekend

SABATO 16 DICEMBRE

Ore 10.30 Biblioteca, via Pirovano 5

SUONAMI UNA STORIA. Progetto musicale sulle note de Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Ingresso libero, per bambini dai 5 ai 9 anni. Organizzato da Associazione Molo.



Ore 15.00-17.30 Scuola Primavera, via Leonardo da Vinci 18

PRESEPE VIVENTE. Ingresso libero.

Ore 17.00 Biblioteca, via Pirovano 5

STELLA BELLOMO, LA MAGIA DELL’INVERNO.

Ricette, regali e decorazioni green. Presentazione del libro accompagnata da laboratorio natalizio per adulti. Ingresso libero. Organizzato da Commissione Cultura e da Biblioteca.



Ore 17.00 - 21.00 APERTURA SERALE DELLA BIBLIOTECA

Ore 17.30 - 22.00 via Manara, vicolo Cappelli, via Pirovano, piazza Mercato STREET FOOD DI NATALE con market, panettone e vin brulè, cibo dolce e salato e apertura dei negozi fino alle 22.00

Ore 18.00 via Garibaldi Babbo Natale

Ore 18.00 - 20.00 via Manara violinista

Ore 19.00 - 21.00 piazza Mercato Dj set Christmas Young con Dj Giove

Ore 20.00 via Manara CONCERTO GOSPEL The Singer Choir

Ore 21.30 piazza Mercato LASER SHOW spettacolo di proiezioni

Organizzato da Pro Loco Barzanò



DOMENICA 17 DICEMBRE Piazza Mercato

Ore 9.00 - 17.00 MERCATINO ARTIGIANALE NATALIZIO. Riservato a hobbisti e associazioni

Ore 10.00 arrivo di Babbo Natale

Ore 15.00 musica con la piva, BANDA DI SANTA CECILIA

Organizzato da Pro Loco Barzanò