Street Food Mandello

Dopo le vacanze estive torna l'appuntamento con lo street food, il cibo di strada, a Mandello. Segnate le date in rosso sul calendario: 7, 8 e 9 ottobre.

Musica, intrattenimento per bambini e molto altro aspettano tutti in viale Medaglie olimpiche in Piazza Mercato, nella splendida cornice dei Giardini comunali e del lago. Proposta una vasta scelta di cucine nazionali e internazionali, con possibilità di assaggiare piatti provenienti da ogni angolo del mondo. L'iniziativa, a cura di Hello Eventi, gode del patrocinio del Comune di Mandello.

Il programma

Orario spettacoli per bambini

Venerdì ore 20 Spettacolo di Magia

Sabato ore 20 Bolle di Sapone

Domenica ore 19:30 Spettacolo di Magia

Data apertura street food

Venerdì dalle ore 18

Sabato dalle ore 12

Domenica dalle ore 12

Fra i piatti proposti

Arrosticini abruzzesi

Bombette pugliesi

Pesce Fritto

Hamburgher Dop

Porchetta

Dolce della Transilvania

Pinsa romana

Cucina Sarda

Dolci

Zucchero Filato

Siciliano

Birra artiginale

Cocktail