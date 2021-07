Prezzo non disponibile

Festival dello Street Food e della carbonara a Oggiono, in largo Comm. Arturo Carniti. Appuntamento dal 23 al 25 luglio.

Orari: venerdì 18.00-24.00; sabato e domenica 11.30-24.00.

Ingresso gratuito.

Tre giornate all'insegna del buon cibo e del divertimento, in una location sicura!

Saranno presenti una serie di street chef con un'area completamente dedicata alla Carbonara, la regina della Capitale che sarà la protagonista di questo evento!

Dal cuore del Bel Paese tonnarelli cacio e pepe direttamente mantecati in forma, supplì in tutti i suoi condimenti e gli inimitabili carciofi alla Giudia! Accanto alle specialità romane anche tante altre scelte: arrosticini abruzzesi, croccanti fritti di carne e patatine, gustosi arancini e piatti tipici della cultura sarda!

Ovviamente non mancheranno i dolci: gelato al pistacchio di Bronte, cannoli siciliani e crepes per tutti i gusti! Il tutto accompagnato da ottima birra artigianale Italiana, direttamente dal birrificio Ex FABRICA di Grazzano Visconti (Piacenza).

Oltre al food ci saranno spettacoli serali con giochi di magia e di fuoco. Nella giornata di Domenica verranno allestiti oltre 50 Giochi in legno, fabbricati da esperti artigiani, che tramandano il calore delle antiche tradizioni, facendo divertire grandi e piccini. Il tutto completamente gratuito!

Si sottolinea che l'evento sarà svolto in totale sicurezza. Personale qualificato controllerà il distanziamento sociale e il corretto utilizzo delle mascherine, ogni operatore metterà a disposizione della clientela gel igienizzante e i tavoli adibiti alla consumazione saranno posizionati in maniera tale da garantire il distanziamento, così da permettere una piacevole e rilassata permanenza.

