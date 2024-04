Tutti pazzi per il Purple punch, la prossima sfida sul ring sarà a Consonno

Al Palataurus è andata in scena la quarta edizione del Purple Punch: un mix di spettacolo tra sport, musica e ballo. Atleti provenienti da tutta Italia e atleti della provincia hanno dato battaglia tra le quattro corde in un palazzetto sold out. Per la Kickboxing Lecco, organizzatrice dell’evento, vittoriosi nel preserale Vittorio Zappa, Carlo Andreotti e della giovane promessa Ahma "Il Black" Ndiaye. Nella serata "Pro" gli atleti hanno dato spettacolo nell’attesa del main event per il titolo italiano Wako Pro K1 Rules 66.8 kg.

Un grande match per la conquista della cintura dove gli atleti Florian Qokaj (Kickboxing Lecco ) e il veterano Danilo Andrulli (Elite Kickboxing) sono andati oltre se stessi per meritarsela, la spunta ai punti Andrulli diventando per la terza volta campione italiano.

"Anche questa edizione si è rivelata un grande successo - commenta il promoter Marco Bolis - la cornice del palazzetto pieno rende la ancora piu entusiasmante. Peccato non aver vinto anche il Titolo italiano con il nostro atleta, ma abbiamo visto un match di altissimo livello e tanta sportività tra i due campioni di kickboxing".

"È stato un bello spot per gli sport da combattimento - incalza Marco Bolis - proveremo a rifarci il prossimo anno con un pò di esperienza in più che occorre sicuramente per poter fare la differenza in questi appuntamenti. Per la buona riuscita dell’evento permettetemi un ringraziamento speciale agli sponsor e a tutto lo staff, e uno ancora piu speciale alla mia splendida famiglia (Stella, Bianca, Olivia) che mi supporta sempre in ogni mia iniziativa". Durante l’evento è stata annunciata la prossima data del Purple Punch, la versione estiva che cambia location, il 12/13/14 luglio nella città fantasma di Consonno per 3 giorni di Musica, sport e divertimento.