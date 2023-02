Serata del segno tra sushi e prosecco

Serata del segno ogni primo lunedì del mese da Shabu Lecco, Japanese fusion. Il prossimo appuntamento è in programma per il 6 marzo nel ristorante di via Gorizia 5. "Ti aspettiamo, anche se non sei del segno dei pesci" commentano gli organizzatori delle cene a tema che proseguono anche nei mesi successivi e che prevedono un "Open bollicine" al prezzo di 36 euro a testa, con menù open sushi più calici di prosecco.

La scelta della soluzione menù open bollicine è valida se effettuata da tutto il tavolo. Per info più dettagliate è possibile contattare il numero 0341 081031.