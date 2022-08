"L'ultima Luna d'estate" in Brianza

Entra nel vivo "L’ultima luna d’estate", il Festival del teatro popolare di ricerca proposto nei parchi e nelle ville della Brianza, in programma da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre. Questa XXV edizione è dedicata al tema della libertà ed è organizzata da Teatro Invito di Lecco, soggetto riconosciuto da Regione Lombardia, e dal MIC in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi. Ecco date e location dei prossimi appuntamenti.

Lunedì 29 agosto a Viganò

Grande attesa a Viganò lunedì 29 agosto alle 21 con le compagnie under 30 di questa edizione di Luna Crescente. Un progetto che si è fatto apprezzare a livello nazionale e che intende dare uno spazio agli artisti under 30 che il pubblico de L’ultima Luna d’Estate potrà votare. Ad essere presentati saranno Suck my iperuranio, scrittura originale per attore solo, ispirata dai racconti di Heinrich Böll, stand-up comedy triste, ironica, potenzialmente straziante di e con Giovanni Onorato: un comico chiuso nella sua stanza sta cercando di dimenticare il suo amore perduto e lo fa sforzandosi di provare i suoi sketch, che non lo fanno più ridere ma che continuano a far ridere il pubblico, solidale con questo personaggio stralunato che ricorda i comici Lenny Bruce e Andy Kaufman. Cromo Collettivo presenterà invece Il Maestro e Margherita, spettacolo ispirato all’omonimo romanzo di Bulgakov.

La scena è abitata unicamente dall’attore. Il luogo scenico, privo di oggetti e scenografia, diventa uno spazio immaginativo creato dall'interprete, dai suoi sentimenti, dalla sua fantasia. Ultimo lavoro presentato nella serata Luna Crescente è Spettinati, anche i dinosauri hanno le ali bianche di Federico Cicinelli e Rudy Toffanetti. Lo spettacolo vuole raccontare la piccola Odissea di svarioni e ricordi, tra giochi della Playmobil, libri dei dinosauri, avventure proibite, gli incontri con l’amore e tutta l’ignoranza che ci si metteva dentro.

Martedì 30 agosto a Lesmo

Martedì 30 agosto alle ore 21 nel Parco Comunale di Lesmo da non perdere In viaggio con i comici, coproduzione di Teatro Invito e Compagnia degli Equivoci, con Stefano Bresciani, Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, regia di Luca Radaelli, idea e testo di Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce. Seguendo le orme di una sgangherata compagnia di comici, si dipana un divertente viaggio spettacolo alla scoperta della storia della commedia dell'arte. La compagnia Equivochi presenterà, tra un lazzo e l'altro, le maschere, i personaggi, gli autori, gli artisti e le storie che hanno reso celebre la commedia dell'arte in tutto il mondo. Non si tratta però soltanto di un omaggio ma il riconoscimento della imperitura ed effervescente vitalità della commedia dell’arte, capace ancora oggi di comunicare con tutte e tutti grazie alla forza ancestrale della maschera che attraverso la finzione ci svela la verità.

Mercoledì 31 agosto nell'Oasi Wwf e al museo di Bulciago

Mercoledì 31 alle ore 18 nell'Oasi WWF Galbusera Bianca Antonello Cassinotti di Delleali Teatro presenta Naturalis - per un accordo con la natura, rito di piantumazione dedicato a Joseph Beuys. Con lui la violoncellista Daniela Savoldi. La performance sarà seguita da una lezione conferenza della storica dell'arte Simona Bartolena sull'artista tedesco inventore della scultura sociale.

Alle ore 21 al Museo Etnografico di Bulciago Santibriganti Teatro presenta Un posto per volare, opera lieve per Tenco e Pavese di e con Luca Occelli e Orlando Manfredi. Partendo dal proprio vissuto di estimatori di Luigi Tenco e Cesare Pavese, gli attori portano in scena le intersezioni da un autore all’altro, attraverso un viaggio sensoriale dove i confini sfumano e si contaminano, così come contaminato è il motore del racconto scenico: di volta in volta musicale, narrativo, evocativo, agiografico, canzonettistico, poetico, dialogico, scultoreo.

Giovedì 1 settembre a Sirone

Giovedì 1 settembre alle ore 21 alla Corte del Municipio di Sirone il Teatro della Cooperativa presenta La gabbia (Figlia di notaio) di Stefano Massini, scrittore e drammaturgo attualmente tra i più acclamati a livello internazionale - vincitore del Tony Award (il premio Oscar del teatro americano) - inserti drammaturgici, regia e scenografia di Renato Sarti con Federica Fabiani e Vincenza Pastore e le musiche del Maestro Carlo Boccadoro. Un dialogo ad altissima tensione per raccontare del silenzio di una madre, scrittrice di successo, dinanzi alla figlia, ex-brigatista, in prigione. Un silenzio soffocante, più pesante delle parole stesse, parole mai dette, per volontà o difficoltà, che si trasforma presto nella gabbia di un dialogo da sempre rimandato, sfuggito, evitato, finché a poco a poco, nel vuoto siderale della stanza, si assiste al lento riaffiorare di discorsi perduti, occasioni mancate, e forse alla fine si troveranno possibili incroci, anche se di strade diverse.

Come ricordato dagli organizzatori, la prenotazione è richiesta per tutti gli eventi. Le adesioni devono avvenire tramite telefono o mail, non si accettano prenotazioni via sms o via whatsapp (Teatro Invito tel. 346.5781822 | segreteria@teatroinvito.it | Tutte le info saranno aggiornate sul sito teatroinvito.it