"The Boy's Blood", omaggio al poeta Dino Campana con Teatro Invito

Nuovo appuntamento con la Stagione Teatrale 2021-22 dello Spazio Teatro Invito di Lecco. Per venerdì 8 aprile alle ore 20.45 è in programma lo spettacolo "The Boy's Blood" - Teatro delle Selve, di e con Franco Acquaviva per la regia Anna Oliviero e Franco Acquaviva. Si tratta di un omaggio al poeta Dino Campana.

"Campana fu poeta camminante, tutta la sua poesia è profondamente immersa in questo vagare nell’anima del paesaggio italiano tra Toscana, Emilia-Romagna, Liguria e Umbria - spiegano i curatori della rappresentazione teatrale - In seguito alle note vicende Campana fu rinchiuso in manicomio, dove uno psichiatra di nome Carlo Pariani lo sottopose a un ciclo di interviste per cercare di comprendere il nesso follia genio. Abbiamo immaginato il poeta che, pur essendo ancora libero di vagabondare, è già imprigionato nelle sue ossessioni, che si materializzano prendendo la forma delle diverse figure di 'persecutori' che sempre lo assediarono: i marradesi, la madre, i letterati fiorentini, la Aleramo, i ragazzini per strada al suo paese, infine proprio lo psichiatra Pariani. Incalzato da queste figure il poeta fugge e allo stesso tempo trascina con sé gli spettatori in un corto circuito metateatrale tra desiderio di fuga e strategia di racconto o rappresentazione".

In scena Franco Acquaviva accompagnato dal figlio Stefano

Franco Acquaviva, accompagnato dal figlio Stefano in funzione di servo di scena e catalizzatore di dinamiche attorali che trovano un solido trampolino di lancio nell’accorta frequentazione delle parole (Acquaviva è anche poeta, oltre che studioso e critico di teatro), dà corpo e voce alla vicenda biografica e artistica di Dino Campana, mantenendosi in non facile equilibrio tra una mai banale attitudine narrativa, finanche divulgativa (è uno spettacolo che andrebbe mostrato in tutti i Licei), e un programmatico, fascinoso protendersi verso territori non del tutto definibili, oscuri: letteralmente folli.

"La pazzia di Campana è suggerita, in parte (rap)presentata (memorabili alcune precisissime partiture di movimento, del volto o dell’intero corpo), a tratti simbolicamente associata a immagini e immaginari psicoanalitici: basti ricordare una nitida sequenza eseguita con uno specchio, a suggerire sdoppiamenti e frammentazioni del sé”.

Info, botteghino e biglietteria

Prenotazione sempre raccomandata: segreteria@teatroinvito.it | tel. 0341.1582439 – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13. Nei giorni di spettacolo il botteghino sarà aperto dalle ore 19.30.

biglietto intero 15 euro

biglietto ridotto convenzioni* 12 euro

biglietto ridotto under 30 - 9 euro

abbonamento stagione intero - 110 euro

abbonamento stagione ridotto convenzioni* - 90 euro

abbonamento stagione under 30 - 60 euro

4 spettacoli a scelta intero - 50 euro

4 spettacoli a scelta ridotto convenzioni* - 40 euro

4 spettacoli a scelta under 30 - 30 euro

Biglietti in vendita anche online sul sito Vivaticket.com