"L'omino dei sogni" allo spazio Teatro Invito

Si terrà domenica 9 gennaio alle ore 16 presso lo spazio Teatro invito di via Ugo Foscolo 42 a Lecco, lo spettacolo "L’Omino dei sogni" proposto dalla compagnia Il Cerchio Tondo. La storia che verrà portata in scena narra le vicende di Ciliegino, un bambino di legno, che vuole ascoltare le fiabe invece di dormire: come quella della furba Volpe che voleva mangiare le oche e gli ochini; o quella della Baba-Jaga che vuole mangiare la Bambina; o ancora quella del Sole e della Luna che erano saliti in cielo per lasciar spazio all’Acqua e a tutta la sua famiglia.

I protagonisti

Il papà-animatore cerca allora di addormentare il bambino e con l’aiuto di piccole marionette interpreterà i vari personaggi animando le storie. La successione delle immagini prenderà il ritmo di violino e viola, suonate dal vivo sulla scena dal maestro ungherese Janos Hasur. Attore Animatore Marco Randellini.

Biglietti e contatti

Lo spettacolo, indicato per bambini dai 3 anni, rientra nella Rassegna domenicale per bambini e famiglie "C'è spettacolo a teatro 2021/2022". Ingresso a biglietto, posto unico 6,00 euro - Abbonamento a 4 spettacoli 18 euro. I biglietti si possono acquistare online oppure presso lo Spazio Teatro Invito. Il giorno dello spettacolo il botteghino apre alle ore 15 Biglietti online su: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/l-omino-dei-sogni/166637 Per Prenotazione: segreteria@teatroinvito.it - Telefono 0341.1582439 Teatro Invito lunedì-venerdì ore 9/13 ilcerchiotondo@gmail.com.