Il personaggio di Antigone dedicato ad Anna Politkovskaja con Teatro Invito

Nuovo appuntamento (di qualità) con Spazio Teatro Invito. Martedì 21 febbraio alle ore 20.45 verrà proposta la rappresentazione "Non sono nata per condividere odio - voci di Antigone" con Arianna Scommegna, pianoforte e musiche originali di Mell Morcone, regia di Maddalena Giovannelli. Rivoluzionaria, santa, terrorista: Antigone, più ancora di ogni altro personaggio del mito greco, è stata rappresentata e reinterpretata nei modi più diversi. La sua forza nell’opporsi alle ingiustizie del potere è stata letta come un simbolo di resistenza e coraggio per tutta la tradizione occidentale; ma il suo totale rifiuto per i compromessi e la sua intransigenza la rendono, per altri versi, un personaggio poco simpatetico.

La coesistenza di questi due poli continua ad accendere pensiero e dibattiti: e proprio questo è il punto di partenza per il nostro attraversamento sulla figura di Antigone. Il risultato è una drammaturgia per attrice sola, che dialoga con Sofocle ma attinge anche ad alcune delle riscritture più dense del Novecento (Hasenclever, Cocteau, Yourcenar, Morante, Zambrano). La ricerca sulle risonanze del mito approda fino a oggi, nelle parole di un’Antigone contemporanea che non ha esitato ad andare incontro alla morte pur di prendere la parola a tutela dei diritti umani: Anna Politkovskaja. Il costo del biglietto intero è 15 euro (ridotto convenzioni 12 euro, ridotto under 30 - 9 euro.