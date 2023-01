La AiccC (Associazione Italiana di Cultura Classica) inaugura le attività dell'anno 2023 il prossimo 20 gennaio ore 21, con la conferenza "Il teatro musicale nella Grecia antica: la testimonianza dei papiri" di Eleonora Rocconi, professoressa associata dell'Università di Pavia (sezione di Cremona), grecista che ha saputo fondere due grandi passioni: musica e studi classici. Negli anni è diventata un punto di riferimento anche in ambito internazionale per lo studio della musica nell'antichità greca e romana, ed è co-fondatrice dell'importante rete Moisa (International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage).

La professoressa Rocconi con grande competenza e capacità divulgativa affronterà uno dei misteri dell'antichità greca, cioè la musica. Spesso dimentichiamo infatti che le grandi opere del teatro classico erano musicali, con canti e danze eseguite dal coro. Un fenomeno interessante accadde poi alla fine del V secolo a.c., quando anche gli attori cominciarono a esibirsi in assoli e duetti, perfomance di raffinato virtuosismo che aumentavano la loro fama. Cosa ci resta di quelle melodie che estasiavano il pubblico ateniese? Saremo guidati in un viaggio affascinante alla scoperta di alcuni papiri che riportano brani teatrali corredati di note musicali: sono fonti preziose per ricostruire, e talvolta ascoltare, le musiche che accompagnavano i versi più famosi dei tragici greci.

L'incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà venerdì 20 gennaio alle ore 21 presso l'Aula Magna del Liceo 'Manzoni' in via XI febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi vuole, alla Aicc o rinnovare l'iscrizione.