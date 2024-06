Orario non disponibile

Quando Dal 05/07/2024 al 05/07/2024 Orario non disponibile

Dopo il successo della prima edizione 2023, “VICEVERSA” è il titolo della seconda edizione TEDxBellano che si terrà il 5 luglio 2024 alle ore 18 all’Orrido di Bellano.

Attraverso la voce di 6 speaker guidati da un moderatore con un pubblico in presenza di 100 persone, si indaga il gioco di riflessi, percezioni, punti di vista e sfumature secondo cui guardare il mondo. Ogni giorno scegliamo l’immagine di noi che vogliamo mostrare, e allo stesso tempo siamo abbagliati dai riflessi degli altri e della realtà in cui viviamo. L’apparenza sa sedurre con i luccichii della superficie, ma è fondamentale scoprire quali verità emergono se proviamo a scavare in profondità, alla ricerca della sostanza. Capire cosa accade se togliamo la “maschera” che abitualmente indossiamo.

Gli speaker protagonisti per questa edizione sono:

Nogaye Ndiaye - Rappresentazione di sé e differenza tra essere guardati ed essere visti. Una tematica cruciale, in una società che vuole dirsi inclusiva e sapere abbracciare tutte le diversità, senza stereotipi.

Giovanni Zagni - Informazione e disinformazione, narrazioni polarizzate e sfumature secondo cui scegliamo, o ci viene proposto, in che modo codificare la realtà. Approfondiremo come il pensiero critico e la capacità di non fermarsi alla superficie siano la chiave di volta per la ricerca della verità.

Paola Vassena - La percezione dei suoni come "punti di vista" fondamentali per persone con disabilità visiva e l'importanza dell'ascolto come elemento che può annientare le differenze.

Karem Rohana - L’importanza di sapersi mettere nei panni degli altri per sviluppare il pensiero critico, costruire la nostra identità e coltivare i nostri ideali in un mondo polarizzato ed estremista in cui è fondamentale un’educazione sociale che ci riporti all’empatia, all’umanità e alla capacità di prendere posizione, confrontandoci con i punti di vista altrui e cercando di comprenderli.

Bruno Cerella - Lo sport come mezzo per contribuire a rendere migliore la società, attraverso l’empatia e la capacità di abbracciare tutte le sfumature della realtà.

Francesco Fabiano - Un percorso di consapevolezza che aiuta ad accettare l'incertezza e ad accogliere il cambiamento per trovare vie d'uscita e vivere bene “togliendo pesi” e acquisendo più leggerezza.

Shata Diallo, speaker TEDxBellano 2023, sarà la moderatrice dell’evento.

Dopo i primi 3 speaker ci sarà una performance musicale e a conclusione dell’evento un rinfresco di networking.

L’Orrido di Bellano sarà la location del TEDxBellano, attrazione turistica per eccellenza e luogo suggestivo in linea con il tema proposto.