TEDxLecco torna per l’edizione 2024 con un nuovo tema che colpisce subito al cuore. Sabato 28 settembre 2024 dalle ore 14.00, presso il Teatro Cenacolo Francescano, ci aspetta un viaggio personale e collettivo alla ri-scoperta della nostra umanita?.

Attraverso gli interventi di 8 speaker e performer d’eccezione esploreremo nuove prospettive e punti di vista profondamente differenti. Le loro storie e le loro esperienze ci guideranno in una riflessione profonda sui valori, le sfide e le opportunita? che caratterizzano la nostra natura. TEDxLecco 2024 sara? un’occasione unica per connettersi, ispirarsi e condividere idee che possono davvero fare la differenza.

Il desiderio di riproporre l’evento nasce dalla passione che caratterizza i membri dell’associazione organizzatrice LEC - Liberi Esploratori Culturali per la condivisione delle idee e incoraggiato dall’ottimo riscontro ricevuto con la prima edizione. L’evento del 2023 ha mosso oltre 35 volontari nell’organizzazione, coinvolto piu? di 40 aziende del territorio che hanno sostenuto il progetto e raccolto la partecipazione di circa 200 spettatori tra Main Stage e Watch Party.

Il tema dell’edizione 2024

“Essere Umani - Al Cuore della Nostra Unicita?”

Oggi, piu? che mai, l'umanita? si trova ad affrontare sfide senza precedenti, dall'avanzare della tecnologia alla crescente ricerca delle performance.

In mezzo a queste sfide, c'e? una bellezza e una complessita? intrinseca nell'essere umani che merita di essere riscoperta e celebrata. Attraverso storie ispiratrici, idee innovative e riflessioni profonde, esploreremo come possiamo riscoprire la nostra umanita?, abbracciando le nostre imperfezioni come fonte di forza e unicita?.

Mentre saremo sempre piu? interconnessi e collegati alle nuove tecnologie, torniamo ad ingombrare la vista nello sguardo verso il futuro contando sulle nostre unicita?.

TEDxLecco 2024

Sabato 28 settembre 2024

dalle 14.00 alle 18.00

presso il Teatro Cenacolo Francescano, Piazzale dei Cappuccini 3, 23900 Lecco LC

La biglietteria dell’evento: www.ciaotickets.com/it/biglietti/TEDxLecco-Essere-Umani

A partire dalle ore 18:00 del 18/07/2024 e? possibile acquistare i biglietti dell’evento con tariffa Early Bird:

100 posti disponibili

Prezzo 28€ Tariffa Early Bird disponibile fino al 31 agosto o ad esaurimento biglietti. Alla chiusura saranno resi disponibili i restanti biglietti a tariffa ordinaria.

Cos’e? TED

TED e? un’organizzazione non-profit nata nel 1984 in California.

E? una conferenza che si svolge ogni anno a Vancouver e si impegna a sostenere idee che cambiano il mondo attraverso iniziative molteplici. Invita i piu? influenti pensatori per condividere interventi attraverso un discorso di massimo 18 minuti.

Negli anni ha visto sul proprio palco persone come: Bill Gates, Elizabeth Gilbert, Papa Francesco, Elon Musk, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Brian Greene, Isabel Allende e Bono Vox. L’animo di TED e? riassunto nella frase: Spread ideas, foster community and create impact. Condividendo idee accendiamo il desiderio di cambiare il mondo, il modo di viverlo e di abitarlo.

Cos’e? TEDx

Nello spirito di Ideas worth spreading (Idee che meritano di essere diffuse), l‘organizzazione non-profit TED ha creato TEDx. TEDx e? un programma di eventi locali non-profit, organizzati e autofinanziati che riuniscono persone per condividere un’esperienza simile a quella di TED. Per condurre un TEDx, e? fondamentale ottenere l’approvazione e la licenza dall’organizzazione TED. Sebbene TED fornisca linee guida generali, gli eventi TEDx sono autonomamente organizzati e gestiti. Ogni TEDx segue il formato dell’evento annuale di Vancouver e tutti gli interventi svolti sono registrati e caricati sul canale internazionale TEDx di YouTube, al quale sono iscritti 16 milioni di persone.