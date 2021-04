Telethon Lecco ritorna in piazza: ecco la campagna di primavera “Io per Lei”

Telethon torna in piazza. Il coordinamento lecchese guidato da Renato Milani e Gerolamo Fontana promuoverà sabato 1 maggio e domenica 2 in piazza Garibaldi a Lecco la consueta campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per finanziare la ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. L’iniziativa di questo weekend vedrà impegnato il coordinamento provinciale di Telethon (nella foto sopra in un'immagine di repertorio pre covid) e LTM Lecchese Turismo Manifestazioni. I volontari consegneranno a chi sosterrà l’iniziativa, il Cuore di biscotto Telethon ed altri prodotti solidali.

«Le malattie genetiche hanno proseguito il loro cammino sommando dolore a quello della pandemia»

«Per Telethon si tratta di un ritorno in piazza a distanza di mesi - commenta Renato Milani - Purtroppo questo Covid 19 ha fermato il mondo intero, ma non ha fermato le malattie genetiche che hanno proseguito il loro cammino inesorabile sommando dolore a quello già provocato dalla pandemia. Vogliamo per questo motivo continuare a dare speranza e dare una luce a tutte le persone afflitte da una di queste malattie genetiche. Per fare questo, occorre moltiplicare gli sforzi e nonostante il periodo ancora pieno di incertezze, occorre fare quadrato intorno alla ricerca e sostenerla perché si possa restituire qualità di vita e speranza a tante persone che convivono con una malattia rara e alle loro famiglie».

Il messaggio della campagna 2021 "Io per lei"

Ecco il messaggio della campagna di 2021 “Io per lei”, una campagna che mette al centro le mamme e il loro insostituibile ruolo: mamme che non si arrendono e che ogni giorno si mettono in gioco per essere madri, amiche, complici, compagne di gioco e tanto altro. Un profondo significato e un messaggio importante fortemente voluto da Fondazione Telethon e Uildm Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Renato Milani: «Anche in questo periodo difficile la ricerca non può fermarsi»

«In questo periodo davvero difficile per tutti ci sentiamo in una condizione di fragilità - aggiunge Renato Milani a nome del coordinamento provinciale - Ma la ricerca non può fermarsi. Non possiamo permetterlo: i ricercatori devono continuare a lavorare ogni giorno per trovare una cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da una delle almeno 8.000 malattie genetiche ad oggi conosciute. Pazienti che non vogliamo e non possiamo dimenticare. È in momenti come questo che comprendiamo tutti, e in modo molto concreto, il valore universale della ricerca medico scientifica. Vi aspettiamo tutti sabato e domenica 1 e 2 maggio in piazza Garibaldi a Lecco». Qui, tempo permettendo, i volontari Telethon saranno presenti dalle ore 9 alle 18.