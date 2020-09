Corsi di tennis al Tc 88 Valmadrera

Parte la scuola tennis per bambini e ragazzi al Tc 88 Valmadrera. I corsi adulti inizieranno il 28 settembre.

Nuovo maestro responsabile della scuola tennis Davide Gamba, già da dieci anni maestro della Società Canottieri Lecco.

Possibilità di provare gratuitamente dal 21 al 25 settembre, (anche per chi già frequentava la scuola del Tc 88), accordandosi preventivamente con il maestro al numero 334 704 22 11 o via mail gamba-davide@libero.it, oppure chiamando la segreteria del tc 88 al numero 0341 580752. (Bambini dalle 15 alle 18 e adulti dalle 20). La racchetta adatta sarà fornita dal maestro.

I gruppi della scuola tennis saranno omogenei per età e competenze (i corsi adulti per livello) e, per rispettare le misure di sicurezza, saranno limitati a circa quattro allievi l'uno. Le quote comprendono la divisa della scuola tennis e sono previsti sconti per i fratelli.

Durante l'anno sono organizzati eventi, competizioni a livello non agonistico perché tutti i bambini e gli adulti possano confrontarsi con pari livello ed età e, se sarà di nuovo possibile, gite a tornei internazionali (ad esempio Montecarlo e Roma). Non da ultimo camp estivo e vacanza sportiva dei mesi estivi.