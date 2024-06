Audi Bonaldi invita in una location esclusiva, il Golf Club Lecco di via per la Poncia, 1, Annone Brianza, in occasione del torneo golfistico amatoriale più grande al mondo - "Audi Quattro Cup" -, per effettuare un emozionante test drive gratuito in compagnia di un pilota Audi professionista.

Audi disponibili da provare su strada:

Nuova A3 allstreet

e-tron GT

Q8 e-tron

Domenica 30 giugno dalle ore 9.45 al Golf Club Lecco di Annone Brianza.