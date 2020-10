I giovani artisti Teste di Idra propongo la mostra "Nostos, Straordinaria Manutenzione di Villa Belfiore"

Sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle ore 14:00 alle 19:00 andrà in scena la mostra “Nostos - Straordinaria Manutenzione di Villa Belfiore”. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Lecco, è curata dal collettivo di giovani artisti “Teste di Idra” e si terrà presso Villa Belfiore a Lecco. La Villa, patrimonio del MiBact, apre così le sue porte al pubblico per la prima volta e ospita la reinterpretazione artistica dei suoi spazi attraverso una serie di opere scultoree, pittoriche, grafiche, sonore e installazioni realizzate dai giovani componenti del neonato collettivo.

La Villa, patrimonio del MiBact, apre le sue porte al pubblico per la prima volta

«La mostra “Nostos” è un’iniziativa artistico culturale temporanea volta alla valorizzazione della Villa in quanto edificio storico del territorio lecchese, attraverso interventi artistici diffusi negli spazi dello stabile e del giardino circostante - spiegano i promotori - Con la consapevolezza dell’interesse suscitato dal valore estetico e architettonico dell'edificio, nonché della visibilità del luogo data dalla posizione di passaggio, l’evento si presenta come occasione per la cittadinanza di visitare e approfondire la conoscenza di una perla del territorio».

Verrà presentato un percorso guidato dagli stessi artisti

In occasione dell’apertura al pubblico verrà presentato un percorso guidato dagli stessi artisti, lungo il quale saranno visibili opere scultoree, pittoriche, grafiche, sonore e installazioni. L’idea su cui si fonda il progetto, nato a seguito dell’analisi del materiale relativo all’importante restauro avvenuto nel 2001, è quella di immaginare un’interpretazione artistica delle indicazioni formali contenute nel documento della relazione tecnica originale.

“Nostos”, tema antico utilizzato nella letteratura greca per raccontare un epico ritorno a casa via mare e un metaforico superamento di prove e difficoltà, viene reinterpretato nel difficile contesto attuale come possibilità di riflessione sull’idea dell’abitare e del convivere, offrendone una nuova prospettiva.

Gallery