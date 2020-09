Tony Iwobi a Lecco

La Lega Lombarda Salvini di Lecco annuncia l’arrivo in città del senatore Tony Iwobi, sabato 5 settembre presso il Centro Sociale in via dell’Eremo a Lecco. Durante l’appuntamento, previsto alle ore 11, il senatore Iwobi incontrerà la comunità ivoriana presente in città. Nel pomeriggio sarà poi presente in centro città, presso il gazebo organizzato in Piazza Garibaldi dove incontrerà i cittadini, insieme ai colleghi Antonella Faggi e Paolo Arrigoni.