Torneo di Burraco a sostegno dell'associazione Autismo Lecco

Autismo Lecco Odv, associazione di genitori di persone con spettro autistico, organizza un torneo di burraco aperto a tutta la cittadinanza. L'appuntamento è in programma per venerdì 10 maggio presso il Salottone Arcobaleno di via Don Invernizzi, nel rione di San Giovanni a Lecco. Dopo l'accreditamento alle ore 20.30, la serata avrà inizio alle 20.45 e per gustarsi al meglio l'evento sarà offerto anche un delizioso buffet.

"Si invitano i partecipanti a versare un contributo minimo di 15 euro per dare un concreto sostegno alla realizzazione dei progetti dell'associazione Autismo Lecco odv, a favore dei nostri bambini e ragazze" - spiegano gli organizzatori del torneo di burraco. Per adesioni è possibile contattare Simona al numero 339 3550712 o alla mail simona.riccioli@alice.it