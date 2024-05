Nonostante la bella stagione tardi ad arrivare a causa delle perturbazioni di questa “pazza” primavera, gli organizzatori dei tornei estivi sono già in fermento, le cose da fare sono tante, ne è a conoscenza lo staff organizzativo del centro sportivo Biorca di Taceno che, dopo i successoni degli anni passati, quest’estate vuole provare a dedicare una due giorni no-stop interamente alla pallavolo. Per l’ultimo week-end di giugno infatti, il Bar dell’alta Valsassina organizza due tornei di volley misto con inizio alle ore 10.30 del mattino per terminare in serata con le fasi finali. Le danze si apriranno sabato 29 giugno con un torneo di pallavolo mista 6 vs 6 sullo spettacolare campo in sintetico all’aperto (ammesse le formule 1 maschio 5 femmine, 2 maschi 4 femmine e 3 maschi 3 femmine, con la regola dei 3 uomini mai sulla stessa linea contemporaneamente), il torneo sarà aperto agli anni 2006 e precedenti, categoria seniores, il costo di iscrizione è di 10 euro a giocatore. Trofeo e pizzata ai primi classificati, coppe e buoni consumazione ai secondi ed ai terzi classificati. La domenica invece, sarà dedicata interamente ai prospetti del futuro, un torneo giovanile aperto alle classi 2007-2008-2009-2010 e 2011, un 6 vs 6 senza l’obbligo di maschi in campo, (è comunque ammessa la presenza maschile per un massimo di 2 atleti contemporaneamente). Iscrizione di 5 euro a giocatore, trofeo alla prima squadra classificata e coppe ai secondi e ai terzi, verranno inoltre premiati il miglior giocatore e la miglior giocatrice del torneo con un riconoscimento individuale.

Le iscrizioni sono aperte e termineranno al raggiungimento delle 16 squadre (8 seniores ed 8 giovani).

Per informazioni ed iscrizioni:

Marco Marongiu (348 3162631)

Bar Biorca (334 8458920)