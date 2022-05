Memorial Mario e Vittorio Piazza

Il G.S. Aurora San Francesco di Lecco, società dei Frati Cappuccini di Viale Turati che rappresenta la più grande società polisportiva cittadina per numero di tesserati e unica a possedere un Centro Sportivo di proprietà, ha comunicato l’organizzazione del Memorial calcistico Mario e Vittorio Piazza per l’attività di base. Il torneo sarà organizzato per tutti i sabati del mese di maggio 2022 e sarà aperto per i bambini e ragazzi nati dal 2009 al 2015.

“Si tratta del primo torneo di questo tipo organizzato dalla nostra società per queste categorie”, fa presente Davide Bonanno, responsabile dell’attività di base che, con il presidente della sezione calcio Luigi Barbieri e con il presidente del sodalizio Francesco Mori, ha fortemente voluto e organizzato questo torneo.

I programma sarà il seguente:

sabato 7 maggio

Esordienti 2010 triangolare 9vs9 con Aurora San Francesco, Academy Valsanmartino e Sala al Barro;

Esordienti 2010 triangolare 9vs9 con Aurora San Francesco, Academy Valsanmartino e Sala al Barro; sabato 14 maggio

Pulcini 2011 triangolare con Aurora San Francesco, ColicoDerviese e Pol. Valmadrera;

Pulcini 2011 triangolare con Aurora San Francesco, ColicoDerviese e Pol. Valmadrera; sabato 21 maggio

Esordienti 2009 triangolare con Aurora San Francesco, Bellagina e Academy Valsanmartino;

Esordienti 2009 triangolare con Aurora San Francesco, Bellagina e Academy Valsanmartino; sabato 28 maggio

festa di chiusura e torneo interno per le categorie 2015 - 2014 - 2013.

Mario e Vittorio Piazza, scomparsi negli ultimi anni, sono stati due noti industriali lecchesi, eredi di un'importante famiglia d'imprenditori attiva in città e nel territorio già dal 1860 nel ramo manifatturiero e poi, dagli Anni Cinquanta, in quello degli idrocarburi con la società Petrolcarbo. Della famiglia fa parte anche Mauro Piazza, consigliere regionale e politico lecchese di primo piano. I figli di Vittorio, Monica e Paolo, ed Etzel, moglie di Mario, hanno voluto così ricordare i congiunti sempre molto attivi nel sociale e nella solidarietà, facendo questo regalo ai piccoli calciatori della società dei Cappuccini.

La società ha ringraziato la formaggeria Carozzi di Pasturo e la stessa Petrolcarbo “per la gentile sponsorizzazione a completamento dell’evento”.