Il volleyball synthetic court arriva a Taceno

Con queste temperature roventi che sembrano proprio un bell’anticipo d'estate, la bella stagione sta per entrare nel vivo, la pista ciclo-pedonale Valsassinese inizia a riempirsi nei week-end, gli oratori iniziano il countdown per aprire le porte ai loro ragazzi, bar e pub organizzano serate all’aperto, la voglia di tornare a respirare aria di libertà è moltissima dopo aver vissuto due estati consecutive “schiavi” delle restrizioni imposte causa pandemia. Non sono da meno gli organizzatori dei tornei e delle manifestazioni sportive, fiore all’occhiello dell’estate nostrana.

Il Centro sportivo Biorca di Taceno organizza infatti, per sabato 25 giugno, un torneo giovanile di volleyball synthetic court (pallavolo su campo sintetico) presso il proprio campo. Il torneo sarà aperto ai ragazzi ed alle ragazze nati/e tra il 2005 ed il 2010, il costo di iscrizione è di 5 euro a giocatore, le iscrizioni termineranno al raggiungimento di 8 squadre. In campo ragazze e ragazzi pre ed adolescenti pronti a darsi battaglia per alzare al cielo il trofeo di questa prima edizione.

Il torneo avrà inizio alle ore 13.30, 2 gironi da 4 team, si giocherà 4 vs 4, (un ragazzo in campo (senza obbligo)/tutte ragazze), premi alle prime tre squadre classificate, verranno inoltre premiati gli atleti di entrambi i sessi che si distingueranno per meriti sportivi durante la manifestazione. Vi aspettiamo sabato 25 giugno al centro sportivo Biorca di Taceno, non prendete impegni e venite a divertirvi insieme a noi!

Per informazioni ed iscrizioni: Marco Marongiu (348.3162631)

A cura di Marco Marongiu