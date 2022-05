Tradhuo apre l'Arte itinerante a Calolzio

Domenica 29 maggio dalle ore 16.00 si terrà presso l’Oratorio di Rossino il primo evento del progetto Laica - L’Arte Itinerante a Calolziocorte. Si tratta di un pomeriggio di danza e musica a cura dell'Associazione Ethnica che propone un momento di balfolk aperto a tutti con il gruppo piemontese Tradhuo, composto da Alessandro Zolt (cornamusa, ghironda, flauti, ribeba) e Massimo Losito (fisarmonica cromatica), che intratterranno ballerini e appassionati di musica tradizionale con un concerto a ballo. Il repertorio dei Tradhuo è essenzialmente formato da brani tradizionali piemontesi, occitani e di diverse zone della Francia, oltre che da melodie originali di loro stessa composizione.

Il progetto "Laica" sostenuto dalle associazioni Ethnica, Spazio condiviso e Punto a capo

Il progetto Laica di Associazione Spazio Condiviso, Associazione Punto A Capo e Associazione Ethnica - finanziato dal bando “Sostegno delle Arti dal Vivo” promosso da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acel Energie e Lario reti Holding - nasce dal desiderio di esplorare e far vivere il territorio calolziese attraverso l’arte e la cultura, motori di bellezza e socialità. "In particolare Laica vuole valorizzare le aree più fragili del territorio coinvolgendo gli abitanti dei quartieri stessi - commentano Marta Plebani e Nicola Brighenti - Arte e cultura accessibili e pensate per tutti, canali di comunicazione universale e strumenti di abbattimento delle barriere culturali. Ma anche arti per tutti i luoghi, soprattutto laddove la loro realizzazione risulta non convenzionale; circoli, quartieri periferici e di mezza montagna e luoghi marginali come spazi privilegiati in cui rilanciare un intervento che favorisca una maggiore inclusione sociale". Il progetto prevede il coinvolgimento di artist? prevalentemente del territorio, con una serie di iniziative musicali, teatrali e di danza fino a settembre 2022.