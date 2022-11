Spettacolare tramonto al Campo dei fiori in kayak sul lago

Godersi uno spettacolare tramonto al Campo dei fiori? Magari con un'escursione in kayak sul Lago di Annone? È possibile! L'appuntamento da non perdere è per sabato 19 novembre con ritrovo alle 15.30. L'iniziativa verrà riproposta anche nei due sabati successivi.

Il programma

ore 15.30 ritrovo al Campo dei fiori

(Sp51 nr. 4 galbiate)

briefing & consegna materiale:

- kayak

- giubbetto salvagente

- portacellulare

- muta (per chi la volesse 3mm-5 mm)

ore 16 escursione di gruppo

in kayak con guida escursionistica certificata

ore 17.30 rientro al Campo dei fiori

I kayak (6 singoli e 4 doppi) sono aperti e adatti a tutti compresi i principianti; per chi lo volesse è possibile usufruire della muta, vista la stagione il fondo è stato chiuso e non entra l'acqua da sotto.

Il costo, tutto compreso, è di 30 euro (in caso di maltempo l'evento sarà rimandato).

Per informazioni e iscrizioni: 3347547620, sflow@sflowoutdoor.com