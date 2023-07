Torna l'appuntamento con la tradizione a Mandello. Domenica 9 luglio si svolgerà la Traversata del Lario 2023, giunta alla 26^ edizione, che come sempre porterà centinaia di atleti a nuotare tra Oliveto Lario e Mandello.

Due le distanze proposte: la 1.500 metri classica con partenza dalla spiaggia di Onno e la doppia, 3mila metri, con partenza e arrivo sempre davanti all'attracco di piazza Garibaldi a Mandello.

L'iscrizione (qui) costa 35 euro. Consegna pacchi prevista alle 8, tuffo di partenza alle 10. Per la gara 1.500 metri, informano gli organizzatori, l'ultimo imbarco per la zona partenza è alle 9.40 tassative, per non intralciare la gara dei 3mila metri.

Il programma completo

- Ore 07.30/ 09.15 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Garibaldi (Giardini Pubblici) e ritiro delle sacche numerate.

- Ore 08 Inizio trasporto partecipanti alla Traversata Classica m. 1500 Onno-Mandello, sull'altra sponda del lago in località "La Piana" di Onno

- Ore 09.30 Ritrovo partecipanti alla Traversata Doppia m. 3000 (breafing) Mandello-Onno-Mandello presso la spiaggia darsena Falk

- Ore 10 Partenza Traversata Doppia m. 3.000 dalla spiaggia darsena Falk

- Ore 10.15 Ritrovo alla spiaggia “La Piana” per breafing traversata m. 1.500

- Ore 10.30 Partenza Traversata Classica m. 1.500

- Ore 12 Pranzo presso la Piazza del Mercato (gratuito per gli atleti)

- Ore 14 Esposizione delle classifiche

- Ore 14.15 Premiazioni