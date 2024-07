Scoprire Colico a bordo del trenino panoramico con partenza dalla centralissima Piazza Garibaldi è la novità dell'estate 2024. Un'esperienza divertente per grandi e piccoli per scoprire il territorio in modo originale. Il biglietto è acquistabile presso la biglietteria situata direttamente nella piazza e con un giro di circa 30 minuti sarà possibile visitare i dintorni della cittadina. Il trenino panoramico è l'ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici che desiderano scoprire Colico in modo alternativo e divertente.

I tre itinerari proposti

Percorso n. 1: Colico - Ciacc: un giro panoramico attraverso i dintorni di Colico;

Percorso n. 2: Colico Centro: un tour alla scoperta del centro di Colico con vista sul Lago di Como;

Percorso n. 3: Colico - Villatico: un percorso alla scoperta del borgo di Villatico.

Il martedì e il sabato mattina, il percorso n. 2 farà una speciale tappa al Forte Montecchio Nord, il forte militare della Prima Guerra mondiale con una vista spettacolare sull'Alto Lario. Il trenino condurrà i passeggeri presso il Forte, dove sarà possibile partecipare a una visita guidata di un'ora e poi sarà possibile riprendere il trenino per tornare in Piazza Garibaldi. Per usufruire del servizio che include la visita a Forte Montecchio Nord è necessaria la prenotazione anticipata presso l'Infopoint di Colico scrivendo a info@visitcolico.it o chiamando il numero +39 0341930930.

Inoltre, ogni giovedì mattina e sabato pomeriggio, il trenino effettuerà una corsa speciale con partenza dai campeggi di Piona, per poi proseguire lungo il percorso n.1.

Giorni, orari e tariffe

Percorsi n.1,2,3: servizio attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle 12.30 / dalle 16 alle 18.30 / dalle 21 alle 23;

Percorso riservato ai Campeggi: giovedì ore 10 - sabato ore 17;

Percorso n. 2 con visita a Forte Montecchio Nord: martedì ore 9.45 - sabato ore 9.45.

Tariffe:

Bambini 0-3 anni: gratuito

Ragazzi 4-10 anni: 2,50 euro

Adulti: 5 euro.