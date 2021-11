Anche da Lecco biglietto speciale per gustarsi la Festa del Torrone a Cremona

In viaggio a soli 23 euro da Lecco a Cremona per visitare la città e gustarsi la specialità tipica della città, il torrone. Trenord partecipa alle manifestazioni che animeranno la città di Cremona nei weekend del 13-14 e del 20-21 novembre: l'azienda ferroviaria propone un biglietto speciale per raggiungere la tradizionale Festa del Torrone e nel primo fine settimana, il prossimo, presenta in stazione il nuovo treno Donizetti per festeggiare l'inaugurazione del Museo "Ricordi Ferroviari Cremonesi".

Il biglietto speciale per la Festa del Torrone

A partire da sabato 13 e domenica 14 novembre torna la Festa del Torrone, che per due weekend animerà la città di Cremona; torna anche il biglietto speciale che ormai da qualche anno Trenord propone per raggiungere l'evento.

Il ticket "Gite in treno - Festa del Torrone 2021" al costo di 23,50 euro comprende il viaggio andata e ritorno da tutta la Lombardia a Cremona, un tour guidato gratuito per la città organizzato da Cremona Arte e Turismo (da prenotare con almeno 24 ore di anticipo contattando il numero 338 8071208) e sconti dedicati sull’acquisto di torrone e altri dolci.

Il biglietto speciale giornaliero, valido per un adulto e per ragazzi (fino a 14 anni) legati da un rapporto di parentela, è acquistabile su sito web e App Trenord.

Maggiori informazioni sulle iniziative di Trenord sono disponibili sul sito trenord.it e sull'App.