21° Triathlon di Lecco

Torna il Triathlon Città di Lecco, giunto quest'anno alla 21^ edizione. Appuntamento a domenica 3 luglio con la tradizionale competizione su strada organizzata dall'Asd Spartacus Triathlon Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco. Il tracciato di gara si svilupperà lungo un percorso cittadino che si estenderà, per la frazione ciclismo, su Lungolario IV novembre, Lungolario Cadorna, Lungolario Cesare Battisti, Lungolario Isonzo, via Leonardo da Vinci, via Adda, viale della Costituzione, piazza Manzoni e corso Martiri, e per la frazione podismo in Lungolario Isonzo, vi Nullo, via Raffaello, via Adda, ponte Kennedy (solo corsia in direzione sud) e via Nullo.

I percorsi

1^ FRAZIONE NUOTO

Sprint Km 0,750

Tracciato nel Golfo di Lecco

2^ FRAZIONE CICLISMO

Sprint Km 20

Tracciato completamente pianeggiante e spettacolare attraverso il magnifico Lungo Lago e centro storico cittadino.Il format multi-lap (n° 4 giri) a bastone potrà assicurare ampia visibilità per il grande pubblico e media presenti. La presenza di n° 3 giri di boa per inversione metterà a dura prova le gambe e le capacità di guida degli atleti in gara.

3^ FRAZIONE RUN

Sprint Km 5

Tracciato completamente pianeggiante e veloce sul Lungo Lago di Lecco e Malgrate con spettacolare attraversamento lungo il Ponte Kennedy, il tutto con vista mozzafiato sul Golfo cittadino e sulle sue famose montagne rocciose Grigna e Resegone. Formula multi-lap (n° 2 giri) con andamento a bastone.

Il programma

DISTRIBUZIONE LOGISTICA

Avvertenza: si consiglia di parcheggiare e di raggiungere la segreteria in bici.

Parcheggi:

Segreteria: presso Oratorio San Nicolò/Via San Nicolò, 1 (ingresso dal Sagrato Basilica).

Campo gara: Lungo Lago Isonzo (a 300 mt dalla Segreteria).

Servizi igienici: Lungo Lago Isonzo(sottopasso segnalato a 20 mt da zona cambio).

Servizio doccia: per serie problematiche legate alla siccità è possibile effettuare un passaggio doccia esterna di max 20" (Via F. Nullo).

AVVERTENZE IMPORTANTISSIME

A) Essendo vietato l'attraversamento di Lungo Lago Isonzo servirsi dell'apposito sottopassaggio da Via Nazario Sauro/Giardini Lungo Lago.

B) In caso di ritiro durante la gara è obbligatorio segnalarlo immediatamente a un Giudice o personale Staff, pena richiamo di violazione grave.

C) Durante il passaggio bike su tratti "a bastone" (andata e ritorno) è severamente vietato oltrepassare la linea di mezzeria della strada, pena l'immediata squalifica.

PROGRAMMA GENERALE

Sabato 02 Luglio/distribuzione pettorali dalle 16.30 alle 18.30.

Domenica 03 Luglio/distribuzione pettorali dalle 8 alle 11.30.

Ore 8.45/9.30 Apertura/chiusura ZONA CAMBIO SUPER SPRINT.

Ore 10.00 Partenza SUPER SPRINT MASCH.

Ore 10.10 Partenza SUPER SPRINT FEMM.

Ore 11.00/11.30 Rimozione ZONA CAMBIO SUPER SPRINT (a cura degli atleti).

Ore 9.30/10.30 Apertura/chiusura zona cambio SPRINT MASC.

Ore 11 Partenza 1^batteria SPRINT MASCH.

Ore 12 Partenza 2^batteria SPRINT MASCH.

Ore 11.30/12:15 Apertura/Chiusura ZONA CAMBIO SPRINT FEMM.

Ore 13.15 Partenza batteria SPRINT FEMM.

Ore 15 Cerimonia di premiazione.

Premiazioni

Sprint

Primi 6 Assoluti M/F

Super Sprint

Primi 3 Assoluti M/F

Campionato Provinciale Lecchese

Primi Assoluti M/F.

L'assessore Torri: "Inizia l'estate"

Così l'assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri: "Domenica 3 luglio la nostra città ospiterà la 21^ edizione del Triathlon, tradizionale appuntamento di inizio estate; nella meravigliosa cornice del nostro lungolago, con le montagne sullo sfondo, centinaia di atleti affronteranno le tre prove di nuoto, corsa e bici: a tutti gli atleti che parteciperanno un caloroso benvenuto, accompagnato dall'auspicio che per tutti questa gara possa rappresentare innanzitutto un'occasione di divertimento…e poi, che vinca il migliore! Un ringraziamento particolare all'Asd Spartacus Triathlon che, soprattutto attraverso la passione di Renzo Straniero, da anni si prodiga per l'organizzazione di questo evento!"

Come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle 13 di sabato 2 luglio alle 17 di domenica 3 luglio saranno istituite le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

divieto di sosta con rimozione forzata in Lungolario Isonzo, lato giardini Monumento ai Caduti, nel tratto compreso tra largo Europa e via Nullo, esclusi gli spazi motocicli/ciclomotori di largo Europa e dalle 6 alle 17 di domenica, su entrambi i lati di Lungolario Isonzo, compresi gli spazi motocicli/ciclomotori di largo Europa, Lungolario Battisti, Lungolario Cadorna, Lungolario IV novembre, viale della Costituzione, corso Martiri, fino a via Amendola, via Adda, via Nullo, via Raffaello, via Cantù, via Cornelio, eccetto veicoli autorizzati;

divieto di transito veicolare dalle 6 alle 17 di domenica in Lungolario Isonzo, da via Leonardo da Vinci a piazza Cermenati e dalle 9 alle 15 in Lungolario IV novembre, Lungolario Cadorna, piazza Stoppani, Lungolario Battisti, viale della Costituzione, via Leonardo Da Vinci, via Raffaello, via Nullo, via Cantù, via Adda, ponte Kennedy, corsia direzione sud, piazza Manzoni, corso Martiri, tra piazza Manzoni e via Amendola, fino al passaggio dell'ultimo atleta;

sospensione del senso unico di marcia dalle 9 alle 15 di domenica in via Spirola, tratto tra il civico 12 e via Sondrio, via Torre Tarelli, via Nava, tratto tra via Sirtori e via Torre Tarelli, via Aspromonte, tratto tra via Trieste e viale Costituzione, via Caprera, tratto da via Leonardo Da Vinci a via Aspromonte, via San Francesco D'Assisi, via Lazzaretto, piazza Mazzini, tratto tra via Cattaneo e viale Costituzione; nella stessa fascia oraria, inversione del senso di marcia in via Sirtori, via Trieste, tratto compreso tra via Visconti e via Aspromonte e sospensione ZTL varco di via Carlo Cattaneo.

Inoltre, nella giornata di domenica, dalle 7 alle 15 (secondo l'andamento della gara), è stata disposta la chiusura temporanea dei parcheggi di piazza Mazzini, piazza Affari, via Nullo e Lungolario Battisti.