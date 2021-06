Il 20° Triathlon Città di Lecco, in programma domenica 4 luglio, rappresenta uno dei più longevi eventi della triplice disciplina d'Italia e, grazie ai suoi tracciati di gara veloci, è riconosciuto come uno tra i più attesi e spettacolari d'Europa. Il percorso rimane sempre il più breve in termini di distanza in km (0,750 a nuoto, 20 di ciclismo e 5 di podismo) con tracciati ad elevate qualità tecniche e di assoluto interesse architettonico-naturalistico che si sviluppano lungo il golfo, lungolago e centro storico della città di Lecco.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno preso parte Emanuele Torri, assessore allo Sport del Comune di Lecco, Renzo Straniero, presidente della SSD Spartacus Triathlonlecco, Oriano Gilardoni, consigliere regionale Fitri - Federazione Italiana Triathlon e Michele Bonacina, campione italiano assoluto di triathlon crosscountry.

«Un particolare ringraziamento – ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri – va a Renzo Straniero, da anni impegnato nella promozione del Triathlon e della valorizzazione della nostra città, che aspira a diventare vera e propria capitale dello sport outdoor. Questo evento si inserisce in un week end che avrà lo sport come grande protagonista, grazie agli eventi Piccola Playgroung e Obiettivo Tricolore. La 20^ edizione è un grande traguardo, anche e soprattutto per il contesto all’interno del quale si inserisce: sono stati mesi difficili, lo sport è stato spesso sacrificato…pertanto, vedere il nostro lungolago, le nostre acque e le vie della nostra città colorarsi ed animarsi dei numerosi atleti non può che farci piacere e tornare a farci respirare un po’ di normalità. A sostegno di questa prestigiosa iniziativa, a testimonianza del valore che riveste per la nostra città, l’amministrazione ha offerto i premi per i primi tre classificati».

«Siamo particolarmente felici per aver raggiunto il 20° compleanno della manifestazione con edizioni sempre ad elevati riconosciuti standard organizzativi – ha commentato il presidente Renzo Straniero - e di sottolineare altresì che la gara è nata per ricordare un nostro giovane atleta lecchese, Matteo Rigamonti, tragicamente scomparso nel luglio 2000 ed a cui è costantemente rivolto il nostro pensiero».

Il programma

La manifestazione sportiva patrocinata da Comune di Lecco e Regione Lombardia, inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon e nell'elenco delle gare di interesse nazionale promosse dal Coni, è riservata ai primi 600 atleti iscritti italiani e stranieri in possesso di tessera agonistica della rispettiva federazione ed appartenenti alle categorie YoutB, Junior, Senior e Master (di età dai 16 anni in poi).

L’evento, che ha assegnato per ben 4 adizione il titolo di campione italiano assoluto di specialità, si svolgerà nel rispetto del rigoroso protocollo operativo previsto per l'emergenza da Covid-19 attualmente in vigore. Le batterie di partenza previste saranno infatti 4: alle 9:45 partirà la prima batteria degli uomini, alle 11:15 le donne, alle 13:30 la seconda batteria deli uomini e alle 15 la terza batteria degli uomini, con gli atleti più forti. Le premiazioni sul campo sono previste alle ore 16:30, sempre nel rispetto nel protocollo Covid-19 in vigore: saranno premiati i primi 6 classificati assoluti e i primi 3 per ogni categoria d’età. La manifestazione.

