Tributo a Faber al Cenacolo Francescano

Seconda serata tributo ai grandi cantautori italiani. Dopo quella dedicata a Lucio Dalla, il Cenacolo Francescano ospita uno spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè con Faber e la sua band che eseguiranno molte delle canzoni del celebre cantautore genovese. L'appuntamento è per sabato 5 novembre con inizio concerto alle ore 21. Ingresso a 20 euro, biglietti acquistabili in biglietteria del teatro o online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it Sarà possibile parcheggiare nel cortile dell?oratorio di piazza Cappuccini.

Il "Faber Experience Tour"

"Faber is back", il tributo di riferimento a Fabrizio De André, fa rivivere i brani senza tempo del cantautore e poeta genovese, coinvolgendo sia gli appassionati conoscitori di Faber sia coloro che si stanno avvicinando alla sua musica e alla sua eredità artistica. Il progetto musicale, nato dall?idea di Mario Sampaolo (cantante e coordinatore della band), presenta gli arrangiamenti, lo stile, i particolari e i dettagli delle atmosfere reali dei live di De André e si alimenta con una continua ricerca della qualità sonora che ha portato la band ad essere apprezzata e ricercata per la fedeltà e la qualità artistica del suo repertorio.

Cantante e musicisti di "Faber is back"

Con oltre 200 concerti all?attivo nei migliori Live Club e Teatri Italiani ed una Tournè in Germania, i "Faber is back" sono attualmente il progetto maggiormente riconosciuto del genere. Questo nuovo Tour, dal titolo ?Faber Experience?, è un grande spettacolo in cui i brani dal vivo si mescolano a immagini e testi per sfociare in un?unica, grande poesia. Ecco i componnti del gruppo: Mario Sampaolo (voce), Antonio Cirigliano (chitarra), Cinzia Azzurra Reghenzani (cori/chitarra), Alessandro Bizzarri (piano e tastiere), Luigi Giordano (basso) e Giordano Giorgi (batteria e percussioni).