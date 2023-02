Jovanotte a Mandello

Si legge Jovanotte, ma suonano e cantano come Jovanotti. A Mandello il tributo al popolare artista italiano. L'appuntamento è per il 4 febbraio alle ore 21 al cineteatro De Andrè.

Protagonista la tribute band piacentina Jovanotte, nata nel 2011 e prodotta da Piacenza Musica. Il gruppo calca da 12 anni i palcoscenici all'aperto e di discoteche, feste della birra e concerti live. Vanta in questi anni molti riconoscimenti, sia del suddetto artista di riferimento sia dai fan del cantante cortonese. Più di 1.500 concerti in giro per l'Italia e non solo.

Il frontman, Matteo Casali, è stato ospite nell'ultima edizione del popolare programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, "Tali e Quali".

Un'identità personale

Matteo Casali riferisce che non è sua intenzione scimmiottare Jovanotti, il suo è un approccio onesto ed è forse proprio per questo che ha appeal sui fan. Ha sempre cercato infatti di mantenere la sua identità. Certo è che ha un timbro simile a quello di Lorenzo Cherubini e quindi, quando canta, lo richiama.

"Ma a livello personale - dice - sono ciò che sono. Faccio il tributo e poi sono Matteo". Il repertorio della band è molto vario e segue la produzione di Jovanotti.

In questo nuovo spettacolo la band (allargata per l'occasione) propone inoltre i successi di Jovanotti con arrangiamenti e strumenti nuovi.

I biglietti

Il costo del biglietto singolo è di 10 euro. Collegandosi al seguente link il sistema permette di scegliere il posto e pagare tramite carta di credito. In caso di disponibilità di posti sarà possibile acquistare il biglietto la sera dello spettacolo, dalle ore 20.15, presso la biglietteria del teatro. Non è possibile il pagamento in contanti.