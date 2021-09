Tris di feste e pranzo comunitario all'oratorio del Pascolo

Tris di feste e un pranzo comunitario all'oratorio del Pascolo, frazione di Calolziocorte. I volontari della parrocchia - guidati da don Andrea Pirletti e da Roberto Riva - hanno infatti organizzato quattro occasioni di incontro e ritrovo per famiglie e non solo, aperte a tutta la cittadinanza.

Il primo appuntamento è per sabato 25 settembre con la Festa d'Autunno: il piatto del giorno saranno i pizzoccheri. Sabato 2 ottobre toccherà invece alla Festa dello Stinco: piatto del giorno un gustoso stinco con polenta, "La stincata del Pascol". Terzo appuntamento sabato 9 ottobre con la Festa della Trippa: piatto del giorno, lo dice il nome stesso, sarà la trippa. Queste tre feste avranno inizio sempre alle ore 19.

Per domenica 10 ottobre è invece in programma un pranzo comunitario dopo la santa messa delle ore 11.30. Sono previsti un menù per adulti da 12 euro e per bambini da 6. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid con green pass. Sono richieste le prenotazioni entro due giorni prima di ogni singola festa.

