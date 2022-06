Dopo due anni di assenza i piccoli rugbisti tornano a invadere il Bione

Dopo due anni di assenza torna il torneo "Minirugby Città di Lecco". Una due giorni al Bione di Lecco di grande divertimento, aggregazione e voglia di rugby.

Per il sodalizio bluceleste del Rugby Lecco si tratta dell'evento più importante della stagione, una vera e propria festa di due giorni che porterà decine di giocatori di ogni età sui campi.

Tutte le squadre del Lecco infatti avranno lo spazio per giocare, dagli Old fino alla Under 5, passando per lo storico torneo "Touch" aperto a tutti. Una grande festa che chiude la stagione sportiva. L'evento è allestito per ricordare Paolo Boazzo (quarto memorial), pioniere della palla ovale scomparso nel 2016 all'eta di 73 anni, pilone bluceleste dal 1975 al 1980, e Achille Locatelli, giovane scomparso nel 2020 il cui sogno era giocare a rugby.

Il programma del weekend

Il programma propone sabato 11 giugno alle 14.30 il torneo Old (partite di due tempi di 15 minuti) e alle 16.30 il torneo riservato agli under 13. Alle 19 grande evento con il "Touch dei Bar", competizione che prevede la presenza in campo di sei giocatori e almeno una donna sempre in campo (tempo unico di 10 minuti).

Domenica 12 giugno la giornata si aprirà, alle 10, con le partite riservate ad under 5 (per questa categoria sarà allestita un'area dedicata con attività motorie e giochi legati alla palla ovale), under 7, under 9 e under 11. Dalle 14 alle 16 si disputeranno le finali delle categorie sopracitate.

Al torneo hanno aderito Amatori & Union Rugby Milano, Rugby Cernusco, Rugby Como + Cinghialold Como, Rugby Crema, Cus Genova, Cus Pavia + Cus Pavia Old, Rugby Lecco + Rugby Lecco Old, Parco Sempione Rugby + Dragold Parco Sempione, Savona Rugby, VII Rugby Torino e Rugby Sondrio. Saranno premiate le prime tre società classificate delle categorie under 7-9-11-13. Alla società che avrà conseguito i migliori piazzamenti nelle categorie U7, U9, U11 e U13 e che avrà partecipato al Torneo con tutte le categorie Minirugby, sarà consegnato il Trofeo Città di Lecco.

Tutti i premi da assegnare

Saranno inoltre assegnati i seguenti riconoscimenti ai Tornei Minirugby a cura del Comitato organizzatore e dello staff della prima squadra dell'Asd Rugby Lecco: Premio "Kid of the match" dedicato ad Achille Locatelli, indimenticabile giocatore della Scuola Rugby del Lecco prematuramente scomparso a 9 anni, per il miglior giocatore di ogni finale per il primo posto. Targa "Oso" in memoria dell'allenatore Carlos Merino: assegnata al coach che dimostrerà di interpretarne lo spirito di educatore fuori e dentro il campo. Premio "Fair play in campo" alla società che mostrerà maggiore correttezza in campo sia nelle fasi di gioco sia in attesa. Premio "Fair play al terzo tempo" alla società che si dimostrerà più educata e collaborativa durante il terzo tempo. Premio "Gamma-U" alla tifoseria più simpatica e sportiva. Le premiazioni avranno luogo al termine di ogni finale (e al temine del torneo Old e "Touch dei Bar").