Torna al Cenacolo "Lecco Lirica"

La lirica torna al Cenacolo Francescano. "Ci eravamo lasciati nel febbraio del 2020 quando a causa della pandemia il teatro ha chiuso i suoi battenti e nel mese di marzo, concludendo la rassegna interrotta da alcuni anni, Lecco Lirica si sarebbe conclusa con Turandot la notissima opera di Giacomo Puccini - ricordano i gestori del Cenacolo - Grande era stato il rammarico da parte del pubblico e degli organizzatori; molti affezionati alla lirica ci avevano chiesto di riprendere una volta che i teatri fossero tornati frequentabili. Le norme che avevano garantito una riapertura avevano ridotto di due terzi la capienza del Cenacolo e a malincuore abbiamo riposto nel cassetto l’opera pucciniana. Quest’anno però quasi tutto è tornato nella normalità e abbiamo perciò deciso di riproporre quella rassegna che per 11 anni avevo goduto di un notevole successo di pubblico. Ora siamo pronti: sabato 28 gennaio alle ore 21 potremo assistere ad uno dei capolavori di Giacomo Puccini, Turandot".

In programma altri due eventi

A dirigere l’orchestra "Antonio Vivaldi" saranno i cantanti, il coro dell’Opera di Parma e il coro di Voci Bianche della Corale di San Pietro al Monte di Civate, sarà il Maestro Lorenzo Passerini, ormai un affermato direttore anche di orchestre internazionali in sale celebri come la Sydney Opera House, la Tchaikovsky Hall di Mosca, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Real di Madrid, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Perez Galdoz di Las Palmas.

La rassegna continuerà poi con altri due appuntamenti, la domenica 12 febbraio alle ore 18 andrà in scena "La Cenerentola" di Gioachino Rossini, mentre il terzo spettacolo, sabato 11 marzo ore 15.30 sarà una famosa operetta, "Il paese dei Campanelli" di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, operetta andata in scena la prima volta 100 anni fa nel 1923. I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita presso la biglietteria del teatro nei giorni di apertura oppure online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it

Il cast dell'opera

Ecco il cast dell’opera che andrà in scena al Cenacolo sabato sera 28 gennaio. TURANDOT: Aurora Tirotta; ALTOUM: Livio Scarpellini; CALAF: Danilo Formaggia; LIU: Anna Delfino; TIMUR: Paolo Battaglia; PING: Allan Rizzetti; PONG: Livio Scarpellini; PANG: Imanol Laura; UN MANDARINO: Marco Gazzini; IL PRINCIPE DI PERSIA: Imanol Laura. DIRETTORE: Lorenzo Passerini; ASSISTENTE ALLA DIREZIONE: Ernesto Colombo; DIREZIONE DI PRODUZIONE: Aldo Spreafico e Mauro Mosca; ORCHESTRA Antonio Vivaldi & Quintetto Spirabilia; Cori: CORO DELL’OPERA DI PARMA, Coro di San Pietro al Monte Civate. DIRETTORE DEL CORO: Ramona Acquistapace.