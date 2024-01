Perché anche a Carnevale sono ammessi i mostri. E poi sono10 incredibili - nel senso che non sono credibili - anni di Turbobalera :)



· musica amorevole tra techno, elettronica, e sì, ci sarà anche qualcosa di forte

· amici e nuovi amici, non vediamo l’ora di ri-conoscervi tutti

· un baretto adorabile dove potrai dissetarti

· presabene in pista e fuori pista

· educazione sempre e comunque, e soprattutto fuori no casino raga



LINE UP — OTTO BEAT - Zancki - Panarea - LUCABUGATTI