"L’Ufficiale e la spia" al Cenacolo Francescano

Venerdì 28 maggio, per il terzo appuntamento con "Ciak Cenacolo", è in programmazione alle ore 15 e alle ore 20.30, L’Ufficiale e la spia il film per la regia di Roman Polanski che ha vinto il Gran premio della giuria al Festival di Venezia 2019 e 3 premi César 2020.

Il Cenacolo Francescano ha riaperto le sue porte lo scorso venerdì mettendo in programmazione sei film della 29^ Rassegna, sospesa ad ottobre 2020 causa pandemia, con la novità del proiettore digitale dell'audio Dolby surround che ha permesso alla sala di Piazza Cappuccini di allinearsi agli standar di tutte le sale limitrofe.

La riapertura è avvenuta nel rispetto delle norme anticovid che prevedono di indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica) durante tutta la proiezione, ingressi ed uscite diverse e con distanziamento, assegnazione del posto. I biglietti son o acquistabili presso la biglietteria a partire da un'ora prima dell'inizio della proiezione oppure online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it cliccando sul tasto "Biglietteria" o leggendo la scheda di presentazione del film.

Prossime proiezioni: martedì 1 giugno Cena con delitto, venerdì 4 giugno Judy e ultima proiezione venerdì 8 giugno Odio l'estate, il film comico con Aldo, Giovanni e Giacomo.