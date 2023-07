Ufo in fabula

Prezzo non disponibile

Interessante proposta della "Semina". Che fare un sabato sera di mezza estate in Brianza?

Tante cose, a dire il vero. Ma una di queste ve la propongono le associazioni "la Preferibile" e "la Semina", con una serata/chiacchierata a più voci e con intermezzi musicali. Il tema sarà costituito niente meno che dagli Ufo.

Interverranno Massimo Cantoni, per molti anni medico di base ma anche appassionato (e lucidamente scettico) ufologo con i suoi racconti e documenti. Ad Andrea Bianco e Stefano Covino il compito di riportare la voce della scienza sul tema.

Appuntamento alle 21 di sabato 22 a Costa Masnaga in via XXV Aprile n° 29. Per info e prenotazioni 340 0593365.